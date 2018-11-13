Екс-прем'єр Македонії, засуджений до двох років в'язниці, зник

Фото: Нікола Груєвські (Kurir.mk)

ЗМІ припускають, що він знаходиться в штаб-квартирі партії VMRO-DPMNE

Македонська поліція видала ордер на арешт колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвского, якого засудили до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо "Вільна Європа".

Проте з п'ятниці, коли за вироком суду екс-прем'єра повинні були доставити у в'язницю, він зник. Поліція не знайшла Груевского будинку.

ЗМІ припускають, що він знаходиться в штаб-квартирі партії VMRO-DPMNE. Поліція перевіряє всі автомобілі, які залишають автостоянку в штаб-квартирі.

Як тільки поліція знайде Груевского, його відправлять до в'язниці.

Зазначимо, македонська суд Скоп'є відхилив апеляцію захисту колишнього прем'єр-міністра Македонії Нікола Груєвськи за необхідності тюремного ув'язнення терміном на два роки.

Нагадаємо, прокуратура міста Скоп'є почала попереднє слідство проти глави Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови і договір з Грецією про зміну назви країни.