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ГПУ сообщила о подозрении соратнику экс-премьера Лазаренко, - Енин

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 18:07
Фото: Павел Лазаренко (УНИАН)
Фото: Павел Лазаренко (УНИАН)

Имени сообщника Лазаренко Енин не назвал

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении соратнику экс-премьер-министра Украины (1996-1997 годы) Павла Лазаренко. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью "Укринформу".

Так, говоря о деле Лазаренко, Енин отметил, что сейчас продолжается диалог относительно действий, направленных на скорейшее завершение процесса относительно Лазаренко в США. Енин добавил, что на счетах Лазаренко и связанных с ним структур арестовано около 280 миллионов долларов в пяти различных юрисдикциях.

"Параллельно мы ведем расследование в отношении сообщников Павла Лазаренко, причастных к хищению государственных средств. Буквально 22 июня мы проводили обыски и объявили о подозрении в отмывании средств, добытых преступным путем, одному из ближайших соратников Лазаренко, который легкомысленно рассчитывал, что украинские правоохранители забыли о 16 млн долларов на его счетах в Швейцарии", - сообщил он.

Имени сообщника Лазаренко Енин не назвал, вместе с тем, сообщил, что указанное лицо уже проходило в рамках дела о хищении госсобственности в особо крупных размерах, но было освобождено от уголовной ответственности поскольку истек срок давности.

"Тем не менее, в решении суда содержится подробное описание схем хищения государственных средств совместно с Лазаренко", - добавил он.

Напомним, ранее в ГПУ сообщали, что процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию.

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Теги публикации: Павел Лазаренко, ГПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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