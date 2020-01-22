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Экс-представителя президента в Крыму заподозрили в хищениях

Новости » Политика     22.01.2020 - 14:43
Экс-представителя президента в Крыму заподозрили в хищениях
Фото: Борис Бабин (УНИАН)

НАБУ и САП пытались вручить подозрение Борису Бабину

Бывшего представителя пятого президента Украины Петра Порошенко Бориса Бабина заподозрили в хищениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бабина в Facebook.

По его словам, в среду, 22 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пытались вручить ему подозрение.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет", - заявил он.

При этом Бабин отметил, что антикоррупционные органы не случайно выбрали для этого День воссоединения.

"Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение эту расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - добавил он.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

В начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания минских соглашений.

Добавим, что 20 января Петр Порошенко, отменив визит в Давос на экономический форум, лично посетил ГБР, чтобы получить повестки о вызове свидетеля. По словам адвоката, повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий.

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