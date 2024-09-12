Екс-посол США спрогнозував позицію Гарріс щодо України у разі президентства

"Я впевнений, що вона (Камала Гарріс - ред.) буде трохи агресивнішою, ніж президент Байден", - сказав Тейлор.

Водночас він зауважив, що президент Байден зробив чудову роботу. Він зібрав коаліцію, тримав її, тісно співпрацював з президентом України Володимиром Зеленським, а також тісно співпрацював з європейцями.

"Він зробив чудову роботу. Але він повільний у деяких речах. Він повільно приймав деякі рішення щодо HIMARS, і щодо Abrams, і щодо F-16. А тепер він повільно приймає рішення стріляти та атакувати вглиб Росії. І вона вже зазначила, що буде трохи агресивнішою в деяких питаннях, ніж навіть президент Байден", - пояснив експосол.