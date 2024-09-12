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Экс-посол США спрогнозировал позицию Харрис по Украине в случае президентства

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Роман Кот

В случае победы вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах, она в некоторых вопросах будет более агрессивной чем нынешний президент Джо Байден.

Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Уильям Тейлор, отвечая на вопрос РБК-Украина на встрече в American University Kyiv.

"Я уверен, что она (Камала Гаррис - ред.) будет немного агрессивнее, чем президент Байден", - сказал Тейлор.

В то же время он отметил, что президент Байден проделал отличную работу. Он собрал коалицию, держал ее, тесно сотрудничал с президентом Украины Владимиром Зеленским и тесно сотрудничал с европейцами.

"Он проделал отличную работу. Но он медленный в некоторых вещах. Он медленно принимал некоторые решения по HIMARS, и по Abrams, и по F-16. А теперь он медленно принимает решение стрелять и атаковать вглубь России. И она уже отметила, что будет несколько более агрессивной в некоторых вопросах, чем даже президент Байден", - объяснил экспосол.

Напомним, что вчера ночью в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты Камалы Гаррис и Дональда Трампа.

Бывший президент и действующая вице-президент США обсудили целый ряд внутриполитических вопросов, но не обошлось и без внешней политики, включая Украину.

В своем материале РБК-Украина собрала главные заявления кандидатов в президенты США на дебатах.

В то же время мы сообщали, что известная американская певица Тейлор Свифт рассказала, кого поддержит на предстоящих президентских выборах.

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Соединенные Штаты АмерикиКамала Харрис