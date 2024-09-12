Экс-посол США спрогнозировал позицию Харрис по Украине в случае президентства

"Я уверен, что она (Камала Гаррис - ред.) будет немного агрессивнее, чем президент Байден", - сказал Тейлор.

В то же время он отметил, что президент Байден проделал отличную работу. Он собрал коалицию, держал ее, тесно сотрудничал с президентом Украины Владимиром Зеленским и тесно сотрудничал с европейцами.

"Он проделал отличную работу. Но он медленный в некоторых вещах. Он медленно принимал некоторые решения по HIMARS, и по Abrams, и по F-16. А теперь он медленно принимает решение стрелять и атаковать вглубь России. И она уже отметила, что будет несколько более агрессивной в некоторых вопросах, чем даже президент Байден", - объяснил экспосол.