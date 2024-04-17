Екс-посол Ізраїлю оцінив перспективи великої війни на Близькому Сході

"Це все може перейти у велику регіональну війну, якщо не більше. І в цьому, до речі, дуже зацікавлена Росія. Їм зараз вигідні були ці удари Ірану по Ізраїлю, бо всі забули про те, що є війна в Україні. Знову забули", - сказав він.

За його словами, не треба применшувати сили та можливості Ірану. "Те, що вони не змогли завдати нам великої шкоди, це наша заслуга. Але це не говорить про те, що у них небо діряве, це не говорить про те, що вони не можуть випустити ще тисячу ракет у наш бік", - зазначив екс-посол.

Він нагадав, що Іра - це країна, яка має величезний збройовий потенціал. "І ракети середнього радіусу дії, і балістичні ракети, які вони самі виробляють. Це не російське виробництво, це не північнокорейське, це їхні ракети, їхні дрони", - додав Міл-Ман.

Аркадій Міл-Ман у 2003-2006 роках був послом у Москві, раніше очолював дипломатичні місії Ізраїлю в Азербайджані та Казахстані. Наразі Міл-Ман керує програмою вивчення Росії в ізраїльському Інституті досліджень національної безпеки.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран спробував атакувати Ізраїль за допомогою 300 безпілотників та ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збитки від атаки були незначними.

Щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, вийшла з ладу. Вони або не вилетіли під час запусків, або впали після зльоту.

За інформацією журналістів, у США очікують, що Ізраїль обере один із найменш агресивних варіантів, який може полягати в ударах поза іранською територією.