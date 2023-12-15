Українці максимально чітко визначилися із симпатіями в конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС

Переважна більшість українців (69%) симпатизують Ізраїлю у конфлікті, який спалахнув після нападу ХАМАС 7 жовтня та військової відповіді армії оборони Ізраїлю. Лише 1% симпатизують Палестині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Водночас 18% респондентів відповіли, що вони в однаковій мірі симпатизують обом сторонам. Решта 12% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, українці зараз відчувають солідарність з Ізраїлем після нелюдського нападу 7 жовтня і розуміють почуття ізраїльського суспільства після жахливих терористичних атак.

"Те, що українці переважно симпатизують саме Ізраїлю, містить значною мірою ціннісний вибір. Вибір - на користь вільного демократичного світу проти світу середньовічного терору. Якщо нинішні світові події можна вважати зіткненням цивілізацій вільного демократичного світу та альянсу авторитарних режимів різних мастей, то українці однозначно ідентифікують себе на стороні перших", - сказав він.

КМІС багато років проводить дослідження міжетнічних упереджень, які показують, що ставлення до євреїв в українському суспільстві краще, ніж до більшості інших етнічних груп. . У грудні 2021 року і січні 2023 року КМІС проводив опитування для посольства Ізраїлю, які також засвідчували досить гарне сприйняття Ізраїлю (зокрема, 52% вважали Ізраїль дружньою державою проти лише 13%, які так не вважали).

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.