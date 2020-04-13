Экс-помощница обвинила Байдена в сексуальном насилии

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Риде обвинила потенциального кандидата в президенты США в сексуальном насилии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам Риде, насилие произошло в 1993 году в подвале офисного здания Капитолия США. В то время Байден был сенатором.

"Он шептал мне и одновременно пытался поцеловать меня, он говорил: "Ты хочешь пойти куда-нибудь еще? Я помню, что хотела сказать "стоп", но я не знаю, сказала я это вслух или просто подумала. Я была как бы заморожена", - сообщила Риде.

В четверг, 9 апреля, экс-помощница подала заявление в полицию о том, что весной 1993 года она стала жертвой насилия. До этого Риде заявляла о "неуместных прикосновениях", однако не утверждала, что это было сексуальное насилие.

При этом сотрудники Байдена, которые работали с ним в то время, не смогли подтвердить слова Риде. По словам его окружения, такое поведение было не характерным для Байдена. Кроме этого многие из его сотрудников не смогли вспомнить Риде.

Напомним, ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом Джо Байдена от демократов. Таким образом, теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Также Байден сообщал, что из-за распространения коронавируса, кандидата в президенты от Демократической партии могут выбрать по онлайн опросу.