Експомічника Луческу в "Шахтарі" вмовили не працювати "Динамо"

Фото: Спірідон і Луческу (shakhtar.com)

Наставнику довелося сформувати новий штаб

Колишній помічник Мірчи Луческу в тренерському штабі "Шахтаря" Олександр Спиридон відмовився від аналогічної роботи в "Динамо". Не приймати пропозицію киян молдавського фахівця переконав генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Про це повідомляє румунське видання Sport.ro.

Фахівець прийняв таке рішення після розмови з генеральним директором донецького клубу Сергієм Палкіним, хоча раніше він погодився бути асистентом Луческу в "Динамо".

Спірідон у коментарі низці ЗМІ заявив: "дуже шкодую, що така особистість, як Сергій Палкін, вирішує долі людей".

У цих умовах Луческу довелося сформувати новий штаб, до якого запросив італійця Дієго Лонго і молдаванина Еміла Караса.

Також повідомляється, що сьогодні вранці наставник чартерним рейсом прилетів до Києва, щоб уточнити всі деталі зі столичним клубом.

"Я не можу вам нічого сказати", - наводить видання слова Мірчі Луческу в аеропорту.

На 30 липня запланована пресконференція нового тренера "Динамо".

Напередодні румунські ЗМІ розтиражували інформацію про відхід Луческу з "Динамо" через 4 дні після призначення, привівши слова самого тренера про неможливість роботи через напружені відносини з київськими фанатами.