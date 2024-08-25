Екс-полонений відповів на критику командира "Азову" щодо останнього обміну з РФ

У суботу, 24 серпня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого з російського полону повернулися 115 військових-строковиків. Командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко, коментуючи цю подію, дорікнув українській владі за те, що в рамках обміну додому не повернувся жоден полонений "азовець".

"Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на "азовців". Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили. Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного "азовця". Дорогоцінний шанс та час втрачені", - написав він в соцмережі Х, додавши, що до "азовців" у полоні ставляться найгірше.

На цю заяву Прокопенка відреагував Максим Колесніков, який сам пройшов російський полон, вказавши, що в рамках цього обміну визволили 15 з понад 30 бійців його підрозділу, яких утримують в РФ ще з 20 березня 2022 року.

"Це все строковики. Дехто був у колонії в Володимирській області. Дехто - в Мордовських таборах. Усі два з половиною роки голодували. Всіх катували. Всіх чекають місяці реабілітації. Всі вони були в оточені і здалися після кількох боїв за наказом. При всій повазі до "Редіса", при всьому захопленні подвигом "Азову", та усьому бажанні повернення героїв Маріуполя - вчора Україна не втратила час та шанс", - зазначив Колесніков на сторінці в Х.