Экс-пленник ответил на критику командира "Азова" по поводу последнего обмена с РФ

В субботу, 24 августа, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого из российского плена вернулись 115 военных-срочников. Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, комментируя это событие, упрекнул украинские власти за то, что в рамках обмена домой не вернулся ни один пленный "азовец".

"Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на "азовцев". Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене в очередной раз ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время упущены", - написал он в соцсети Х, добавив, что к "азовцам" в плену относятся хуже всего.

На это заявление Прокопенко отреагировал Максим Колесников, который сам прошел российский плен, указав, что в рамках этого обмена освободили 15 из более 30 бойцов его подразделения, удерживаемых в РФ еще с 20 марта 2022 года.

"Это все срочники. Некоторые были в колонии во Владимирской области. Некоторые - в Мордовских лагерях. Все два с половиной года голодали. Всех пытали. Всех ждут месяцы реабилитации. Все они были в окружении и сдались после нескольких боев по приказу. При всем уважении к "Редису", при всем восхищении подвигом "Азова", и всем желании возвращения героев Мариуполя - вчера Украина не потеряла время и шанс", - отметил Колесников на странице в Х.