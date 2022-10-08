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Екс-поліцейські з Вовчанська втекли, кинувши свою російську форму та зброю (фото)

Фото: Екс-поліцейські з Вовчанська втекли, кинувши свою російську форму та зброю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці продовжують проводити стабілізаційні заходи у деокупованому Вовчанську (Харківська область). Натепер їм вдалося знайти російську форму для поліцейських-зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Працівники ДБР встановили десять правоохоронців, які під час тимчасової окупації міста погодились працювати на ворога. Тікаючи, вони залишили по собі лише російську форму та амуніцію", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, правоохоронці провели 16 обшуків за місцем проживання правоохоронців, виявили та вилучили:

  • формений одяг поліції РФ;
  • символіку окупаційних військ РФ;
  • георгіївські стрічки;
  • пропагандистські газети;
  • комп’ютерну техніку;
  • флеш-накопичувачі;
  • зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення тощо.

Наразі тривають слідчі дії, у тому числі вживаються заходи щодо затримання зрадників. Також додатково правоохоронці планують оголосити підозри у державній зраді колишнім українським поліцейським, за що їм буде загрожувати довічне довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що заступники мера в окупованому Вовчанську перейшли на бік ворога.

Також у Вовчанську затримали поплічника окупантів, відомого у кримінальних колах.

Раніше українським правоохоронцям вдалося затримати окупанта, який після звільнення частини Харківської області ховався у лісі під Вовчанськом.

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