Екс-поліцейські з Вовчанська втекли, кинувши свою російську форму та зброю (фото)

Правоохоронці продовжують проводити стабілізаційні заходи у деокупованому Вовчанську (Харківська область). Натепер їм вдалося знайти російську форму для поліцейських-зрадників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
"Працівники ДБР встановили десять правоохоронців, які під час тимчасової окупації міста погодились працювати на ворога. Тікаючи, вони залишили по собі лише російську форму та амуніцію", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ДБР, правоохоронці провели 16 обшуків за місцем проживання правоохоронців, виявили та вилучили:
Наразі тривають слідчі дії, у тому числі вживаються заходи щодо затримання зрадників. Також додатково правоохоронці планують оголосити підозри у державній зраді колишнім українським поліцейським, за що їм буде загрожувати довічне довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Нагадаємо, що заступники мера в окупованому Вовчанську перейшли на бік ворога.
Також у Вовчанську затримали поплічника окупантів, відомого у кримінальних колах.
Раніше українським правоохоронцям вдалося затримати окупанта, який після звільнення частини Харківської області ховався у лісі під Вовчанськом.
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