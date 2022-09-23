Фото: Ховався у лісі після контрнаступу ЗСУ: поліція затримала окупанта під Вовчанськом (facebook.com)

Українським правоохоронцям вдалося затримати окупанта, який після звільнення частини Харківської області ховався у лісі під Вовчанськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"23 вересня правоохоронці виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області", - заявили в поліції. За інформацію правоохоронців, чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ. "Зі зброєю ніс службу на блок-постах. В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України", - додали правоохоронці. Наразі чоловіка затримали та передали співробітникам військової служби правопорядку.