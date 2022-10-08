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Экс-полицейские из Волчанска скрылись, бросив свою российскую форму и оружие (фото)

Фото: Экс-полицейские из Волчанска скрылись, бросив свою российскую форму и оружие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители продолжают проводить стабилизационные мероприятия в деоккупированном Волчанске (Харьковская область). Теперь им удалось найти российскую форму для полицейских-предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР .

"Работники ГБР установили десять правоохранителей, которые во время временной оккупации города согласились работать на врага. Убегая, они оставили после себя только российскую форму и амуницию", - говорится в сообщении.

По информации ГБР, правоохранители провели 16 обысков по месту жительства правоохранителей, обнаружили и изъяли:

  • форменная одежда полиции РФ;
  • символику оккупационных войск РФ;
  • георгиевские ленты;
  • пропагандистские газеты;
  • компьютерную технику;
  • флеш-накопители;
  • оружие, в том числе незаконно изъятое у местного населения и т.д.

В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе принимаются меры по задержанию предателей. Также дополнительно правоохранители планируют объявить подозрения в государственной измене бывшим украинским полицейским, за что им будет грозить пожизненное пожизненное лишение свободы по конфискации имущества.

Напомним, что заместители мэра в оккупированном Волчанске перешли на сторону врага.

Также в Волчанске задержали приспешника оккупантов, известного в криминальных кругах.

Ранее украинским правоохранителям удалось задержать оккупанта, который после освобождения части Харьковской области скрывался в лесу под Волчанском.

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