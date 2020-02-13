Экс-первая ракетка Украины Долгополов снялся с очередного турнира

Фото: Александр Долгополов (atptour.com)

Он может сыграть на турнире в Акапулько в этом месяце

Украинский теннисист Александр Долгополов снялся с грунтового турнира в бразильском Рио-де-Жанейро, который стартует на следующей неделе. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Спортсмен мог выступить в основной сетке соревнования по защищенному рейтингу. Причина его отказа от участия в турнире не называется.

Экс-первая ракетка Украины из-за травмы не участвовал в соревнованиях ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) с мая 2018 года, когда турнире серии Masters в Риме проиграл Новаку Джоковичу.

В августе 2018 Долгополов был прооперирован, а в июле 2019 года перенес еще одну операцию на кисти.

Долгополов планировал возобновить карьеру в январе 2020 года на турнире в Дохе (Катар), но свой старт в сезоне украинцу пришлось отложить из-за операции на ноге. По этой причине он пропустил Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

На данный момент украинец находится на первом месте в альтернативном списке заявки хардового турнира в Акапулько, который стартует 24 февраля.