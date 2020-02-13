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Екс-перша ракетка України Долгополов знявся з чергового турніру

Новини » Спорт     13.02.2020 - 11:44
Екс-перша ракетка України Долгополов знявся з чергового турніру
Фото: Олександр Долгополов (atptour.com)

Він може зіграти на турнірі в Акапулько цього місяця

Український тенісист Олександр Долгополов знявся з ґрунтового турніру в бразильському Ріо-де-Жанейро, який стартує наступного тижня. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Спортсмен міг виступити в основній сітці змагання за захищеним рейтингом. Причина його відмови від участі в турнірі не називається.

Експерша ракетка України через травму не брав участі в змаганнях ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) з травня 2018 року, коли турнірі серії Masters в Римі програв Новаку Джоковичу.

У серпні 2018 Долгополов був прооперований, а в липні 2019 роки переніс ще одну операцію на кисті.

Долгополов планував відновити кар'єру в січні 2020 року на турнірі в Досі (Катар), але свій старт в сезоні українцеві довелося відкласти через операцію на нозі. З цієї причини він пропустив Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open).

Наразі українець перебуває на першому місці в альтернативному списку заявки хардового турніру в Акапулько, який стартує 24 лютого.

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