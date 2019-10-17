Экс-первая ракетка Украины Долгополов вернется на корт в 2020 году

Фото: Александр Долгополов (atptour.com)

Украинец не выступал с прошлогоднего турнира в Риме

Украинский теннисист Александр Долгополов планирует вернуться на корт в начале следующего сезона. Об этом в Twitter информирует журналист Михал Самульски.

Первым турниром за последние 1,5 года для Александра может стать чемпионат ATP 250 в Дохе, который состоится в январе 2020 года.

Alexandr Dolgopolov intends to return on tour in January playing Doha and Australian Open. Last time he played ATP tournament - May 2018 (lost to Djokovic in Rome). — Michal Samulski (@MichalSamulski) October 16, 2019

30-летний спортсмен не участвовал в соревнованиях ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) из-за проблем со здоровьем. Свой последний матч Долгополов провел в мае 2018 года на грунтовом турнире в Риме. За этот период Александр перенес две операции.

Напомним, украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая на данный момент 73 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), досрочно завершила сезон. На последних соревнованиях 30-летняя спортсменка не выступала из-за травмы локтя.