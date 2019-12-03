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Экс-первая ракетка Украины сыграет на Australian Open

Новости » Спорт     03.12.2019 - 13:03
Экс-первая ракетка Украины сыграет на Australian Open
Фото: Александр Долгополов (atptour.com)

Это будет первый Grand Slam для него после полуторагодичного перерыва

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов возвращается в большой теннис и сыграет на Australian Open-2020 (Открытый чемпионат Австралии). Об этом сообщает tennis.life.

Украинец выступит в основной сетке турнира по так называемому защищенному рейтингу, который используется для допуска на турниры ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) игроков, пропустивших не менее полугода из-за травмы.

Долгополов в последний раз выходил на корт в мае 2018 года. С тех пор он перенес несколько операций на кисти.

Для украинца Australian Open является самым успешным турниром Grand Slam (Большого шлема) - в 2011 году он дошел до четвертьфинала.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2020 года состоится в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля 2020. До этого украинец выступит на турнире АТР 250 в Дохе, который пройдет с 6 по 12 января.

Чтобы заявиться на турниры, украинский теннисист использовал свой замороженный рейтинг (66 позиция).

Напомним, украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая на данный момент 73 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), досрочно завершила сезон. На последних соревнованиях 30-летняя спортсменка не выступала из-за травмы локтя.

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