Екс-очільника Перу відправили до в'язниці, де відбувають термін два колишніх президенти

Колишнього президенту Перу Алехандро Толедо екстрадували зі США через розслідування щодо корупції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Влада Перу звинуватила екс-президента Толедо в отриманні 35 млн доларів хабара від бразильської будівельної компанії Odebrecht в обмін на виграш будівництва шосе Interoceanica Sur. Окрім корупції, прокурори інкримінують колишньому посадовцю відмивання грошей та змову. Вони вимагають 20 років позбавлення волі.
Політик, який був президентом у 2001-2006 роках, здався 21 квітня для екстрадиції зі США та вже за два дні прибув в аеропорт Ліми. Алехандро Толедо став третім главою держави, якого ув'язнили. 77-річного чоловіка відправили на 18 місяців досудового ув’язнення до закладу, в якому утримуються колишні президенти Альберто Фухіморі та Педро Кастільо.
Педро Кастільо, 7 грудня, затримала національна поліція Перу за звинуваченнями в "повстанні" після спроби незаконного розпуску Конгресу.
Верховний суд Перу засудив екс-президента Альберто Фухіморі до 25 років ув'язнення за порушення прав людини. Він був був екстрадований з Чилі. Це перший випадок у Латинській Америці, коли демократично обраний президент був засуджений за подібними обвинуваченнями.
Колишній президент Педро Пабло Кучинський також знаходився під слідством та перебував під домашнім арештом.
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