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Экс-главу Перу отправили в тюрьму, где отбывают срок два бывших президента

Фото: Бывшего президента Перу Алехандро Толедо отправили в тюрьму (twitter/AlertaNews24)
Автор: Максим Шушко

Бывшего президента Перу Алехандро Толедо экстрадировали из США из-за расследования коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Перу обвинили экс-президента Толедо в получении 35 млн долларов взятки от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на выигрыш строительства шоссе Interoceanica Sur. Кроме коррупции, прокуроры инкриминируют бывшему должностному лицу отмывание денег и сговор. Они требуют 20 лет лишения свободы.

Политик, который был президентом в 2001-2006 годах, сдался 21 апреля для экстрадиции из США и уже через два дня прибыл в аэропорт Лимы. Алехандро Толедо стал третьим главой государства, которого заключили в тюрьму. 77-летнего мужчину отправили на 18 месяцев досудебного заключения в заведение, в котором содержатся бывшие президенты Альберто Фухимори и Педро Кастильо.

Педро Кастильо, 7 декабря, задержала национальная полиция Перу по обвинениям в "восстании" после попытки незаконного роспуска Конгресса.

Верховный суд Перу приговорил экс-президента Альберто Фухимори к 25 годам заключения за нарушение прав человека. Он был экстрадирован из Чили. Это первый случай в Латинской Америке, когда демократически избранный президент был осужден по подобным обвинениям.

Бывший президент Педро Пабло Кучинский находился под следствием и находился под домашним арестом.

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Перукоррупция