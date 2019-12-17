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Экс-нардепы Клюевы в обход санкций ЕС сохранили энергобизнес в Крыму, - расследование

Новости » Общество     17.12.2019 - 18:37
Экс-нардепы Клюевы в обход санкций ЕС сохранили энергобизнес в Крыму, - расследование
Фото: Андрей Клюев (УНИАН)

Бизнес Клюевых переоформлен на компании, связанные с людьми, приближенными с их бизнес-активами

Энергетический бизнес бывших народных депутатов Сергея и Андрея Клюевых продолжает работать в аннексированном Крыму в обход санкций Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Сообщается, что после аннексии полуострова несколько солнечных электростанций, принадлежавших братьям Клюевым, были перерегистрированы в российском реестре на компании из Австрии, Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских островах.

Несмотря на то, что некоторые компании находятся в состоянии ликвидации из-за судебных процессов с российскими банками, другие компании продолжают работать. Их владельцами являются более десяти различных компаний с похожими названиями, которые связаны с людьми, приближенными с бизнес-активами Клюевых. При этом сами Клюевы находились под санкциями Европейского союза с 2014 года, однако в конце 2018 начале 2019 годов санкции были сняты.

Ни в одной из компаний не ответили на запросы "Настоящего времени" о возможном нарушении санкций.

Отметим, Сергей и Андрей Клюевы были народными депутатами различных созывов от "Партии регионов". В 2014 году Андрей Клюев занял должность главы Администрации президента Виктора Януковича. До этого он был первым вице-премьер-министром времен Януковича.

Напомним, в феврале 2019 года Евросоюз принял решение исключить экс-главу администрации президента Андрея Клюева из списка санкций. При этом правоохранительные органы Украины продолжают расследование в отношении Клюева.

В марте 2019 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева.

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