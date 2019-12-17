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Екс-нардепи Клюєви в обхід санкцій ЄС зберегли енергобізнес в Криму, - розслідування

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 18:37
Екс-нардепи Клюєви в обхід санкцій ЄС зберегли енергобізнес в Криму, - розслідування
Фото: Андрій Клюєв (УНІАН)

Бізнес Клюєвих переоформлений на компанії, пов'язані з людьми, наближеними до їх бізнес-активами

Енергетичний бізнес колишніх народних депутатів Сергія та Андрія Клюєвих продовжує працювати в аннексированном Криму в обхід санкцій Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування телеканалу "Теперішній час" та антикорупційного проекту "Муніципальний сканер".

Повідомляється, що після анексії півострова кілька сонячних електростанцій, що належали братам Клюєвим, були перереєстровані у російському реєстрі компанії з Австрії, Нідерландів, Кіпру та Британських Віргінських островах.

Незважаючи на те, що деякі компанії знаходяться в стані ліквідації з-за судових процесів з російськими банками, інші компанії продовжують працювати. Їх власниками є більш десяти різних компаній зі схожими назвами, які пов'язані з людьми, наближеними з бізнес-активами Клюєвих. При цьому самі Клюєви перебували під санкціями Європейського союзу з 2014 року, однак наприкінці початку 2018 2019 років санкції були зняті.

Ні в одній з компаній не відповіли на запити "Теперішнього часу" щодо можливого порушення санкцій.

Зазначимо, Сергій і Андрій Клюєви були народними депутатами різних скликань від "Партії регіонів". У 2014 році Андрій Клюєв зайняв посаду голови Адміністрації президента Віктора Януковича. До цього він був першим віце-прем'єр-міністром часів Януковича.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Євросоюз прийняв рішення виключити екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва зі списку санкцій. При цьому правоохоронні органи України продовжують розслідування щодо Клюєва.

У березні 2019 року Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва.

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