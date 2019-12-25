Экс-нардепу Микитасю продлили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд", народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Микитася обязали приходить к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Также бывший нардеп должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Его подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве.

Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований 11 декабря 2019 года провели обыск по месту жительства Микитася в пригороде Киева.