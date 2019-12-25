Екс-нардепу Микитасю продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту корпорації "Укрбуд", народному депутату VIII скликання Максиму Микитасю до 14 лютого 2020 року. Про це повідомили в прес-службі суду.

Микитася зобов'язали приходити до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду щодо кожної вимоги, не виїжджати з населеного пункту, в якому він зареєстрований і повідомляти про зміну свого місця проживання.

Також колишній нардеп повинен утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними в цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання правоохоронцям свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Відзначимо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Його підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві.

Прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 11 грудня 2019 роки провели обшук за місцем проживання Микитася в передмісті Києва.