Екс-нардепу Дубовому по справі Труханового обрали запобіжний захід

Фото: Олександр Дубовой (facebook.com)

Дубовому призначили заставу 15,8 млн гривень без утримання під вартою

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Дубовому по справі про розкрадання понад 92 млн гривень при купівлі одеського заводу "Краяни". Про це повідомляє "Думская".

Дубовому призначили заставу в сумі 15,8 млн гривень без утримання під вартою. При цьому прокуратура просила від суду призначення застави в розмірі 30 млн гривень.

Зазначимо, екс-нардепа звинувачують у причетності до злочинної схеми міського голови Одеси Геннадія Труханова на основі знайдених документів в його офісі. При цьому сам Дубової в суді заявив, що дане адвокатське об'єднання, в якому були знайдені документи, що йому не належить.

Нагадаємо, за версією правоохоронних органів, мер Одеси Геннадій Труханов з іншими учасниками організували схему купівлі заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною. Це завдало шкоди місцевому бюджету Одеси на суму понад 92 млн гривень. Надалі сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ ведуть з листопада 2016 року. В кінці 2019 року Антикорупційний суд почав дослідження доказів по справі Труханового. Зокрема, розпочався розгляд відеозаписів обшуків, а також листувань обвинуваченого і його родичів.

Раніше РБК-Україна писало, що 30 січня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому депутату Кілійської районної ради Одеської області Коломійцю Анатолію у вигляді застави в сумі 420 400 гривень. Він підозрюється в розтраті, заволодінні майном, а також відмивання коштів по справі про покупку заводу "Краяни".