НАБУ завершило расследование относительно свидетеля по делу "Краян"

Фото: завод "Краян" (facebook.com.sap.gov.ua)

После ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт будет направлен в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в отношении свидетеля, который отказался от дачи показаний по делу о хищении 92 млн грн завода "Краян". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По информации НАБУ, подозреваемый, которого вызывали на допрос в качестве свидетеля, безосновательно отказался от дачи показаний.

"Лицо отказалась свидетельствовать, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Что, по мнению следствия, было безосновательным и необоснованным, поскольку свидетель не был членом семьи или близким родственником обвиняемых в уголовном производстве по заводу "Краян". 25 октября 2019 данному лицу и его защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления. По завершению обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении свидетелю по делу "Краян", который дважды отказался от дачи показаний.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета Одессы в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыла уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.