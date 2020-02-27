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Екс-нардепу по справі Труханова залишили у силі запобіжний захід

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 17:23
Екс-нардепу по справі Труханова залишили у силі запобіжний захід
Фото: Олександр Дубовой (facebook.com)

Раніше Дубовому призначили заставу 15,8 млн гривень без утримання під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила в силі світі заходу колишньому народному депутату Олександру Дубовому у справі про розкрадання при купівлі одеського заводу "Краяни". Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС прийняла 27 лютого, відхиливши скаргу сторони захисту на зміну запобіжного заходу.

"За результатами судового розгляду колегія суддів ухвалила відмовити в задоволенні апеляційної скарги захисника і залишити в силі рішення слідчого судді. Дане рішення вступило в законну силу з моменту проголошення, є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в кінці січня ВАКС обрав Дубовому запобіжний захід у вигляді застави в сумі 15,76 млн гривень без утримання під вартою.

Зазначимо, Дубового звинувачують у причетності до злочинної схеми міського голови Одеси Геннадія Труханова, який, за версією слідства, організував схему купівлі заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною. Це завдало шкоди місцевому бюджету Одеси на суму понад 92 млн гривень. Надалі сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ ведуть з листопада 2016 року. В кінці 2019 року Антикорупційний суд почав дослідження доказів по справі Труханового. Зокрема, розпочався розгляд відеозаписів обшуків, а також листувань обвинуваченого і його родичів.

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Новини України ОдесанардепГенадій Трухановантікоррупційний суд
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