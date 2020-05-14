Экс-нардепа подозревают в присвоении 928 тыс. гривен компенсации за жилье

Бывшему народному депутату 8 созыва сообщили о подозрении в незаконном получении 928 тыс. гривен компенсации за жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что подозрение экс-нардепу правоохранители вручили сегодня по согласованию с прокурорами САП на Национального антикоррупционного бюро.

"В ходе досудебного расследования установлено, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный избранник с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный", - сообщили в САП.

Нардепа подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Неделю назад в НАБУ сообщили о завершении расследования дела экс-нардепа, которого также подозревают в незаконном получении из бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья.

В марте указанному экс-нардепу и еще одному его коллеге правоохранители сообщили о подозрении. Оба депутата проживали в "Гостиничном комплексе "Киев".