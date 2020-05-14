Екс-нардепа підозрюють у привласненні 928 тис. гривень компенсації за житло

Колишньому народному депутату 8 скликання повідомили про підозру в незаконному отриманні 928 тис. гривень компенсації за житло. Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що підозру екс-нардепу правоохоронці вручили сьогодні за погодження прокурорів САП на Національного антикорупційного бюро.

"В ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на наявність власного житла у столиці, народний обранець з листопада 2014 року по серпень 2019 року незаконно отримав понад 928 тис. гривень компенсації за користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Національний", - повідомили в САП.

Нардепа підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 КК України).

Тиждень назад у НАБУ повідомили про завершення розслідування справи екс-нардепа, якого підозрюють у незаконному отриманні з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла.

У березні зазначеному екс-нерадепу та ще одному його колезі правоохоронці повідомили про підозру. Обидва депутати проживали у "Готельному комплексі "Київ".