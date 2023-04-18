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Екс-нардеп Олег Барна загинув на фронті

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 20:50
Екс-нардеп Олег Барна загинув на фронті Фото: Олег Барна (facebook.com/oleg.barna.75)
Автор: Дмитро Браславський, Дмитро Левицький

У понеділок, 17 квітня, на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Загинув вчора під час бойових дій", - розповів Дмитрашківський.

Барна Олег Степанович

Народний депутат України 8-го скликання.

Активний учасник Революції Гідності в Чортківському районі (Тернопільська область) та у Києві. У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ та відправився в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку.

25 лютого 2022 року був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

Нагадаємо, що у боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данііл Ляшук з позивним "Моджахед".

Також ми писали, що у боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії доброволець Кейн Те Тай.

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