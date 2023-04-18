Экс-нардеп Олег Барна погиб на фронте

В понедельник, 17 апреля, на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

25 февраля 2022 был зачислен на должность командира гранатометного отделения.

Активный участник Революции Достоинства в Чортковском районе (Тернопольская область) и в Киеве. В июле 2014 года добровольцем пошел в ВСУ и отправился в зону АТО, боец 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командир минометного расчета.

"Погиб вчера во время боевых действий", - рассказал Дмитрашковский.

Напомним, что в боях на Бахмутском направлении погиб известный украинский боец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".

Также мы писали, что в боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии доброволец Кейн Те Тай.

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