Экс-чиновник ГФС в Киевской области продавал информацию из базы данных ведомства

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Прокуратура Киева направила дело экс-чиновника в суд

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области, который продавал информацию из базы данных ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева.

Как отмечается, в мае 2018 года совместно с другим соучастником экс-чиновник скопировал информацию в отношении юридических лиц налогоплательщиков и продал эти сведения третьему лицу.

"Действия служащего, которого уже уволили с должности, квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное копирование информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее истоку, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент обвинительный акт в отношении экс-сотрудника ГФС направили в Вышгородский районный суд Киевской области для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, киберполиции разоблачила мужчину, который ранее занимал руководящую должность в одном из украинских банков, на продаже персональных данных клиентов.

Кроме того, ранее сообщалось, что менеджера филиала ПАО КБ "ПриватБанк" в Луцке признали виновным в продаже клиентских данных, которые составляют банковскую тайну.