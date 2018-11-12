Полиция задержала мужчину за продажу данных клиентов украинских банков

Фото: задержание (npu.gov.ua)

Объявления о продаже базы данных мужчина разместил на тематическом форуме в интернете

Киберполиция разоблачила мужчину в продаже персональных данных клиентов украинских банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что объявления о продаже базы данных мужчина разместил на тематическом форуме в интернете. Стоимость ее оценил в 10 тыс. долларов.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного Украины.

Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины. Им оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который ранее занимал руководящую должность в одном из украинских банков. База данных, которую он пытался продать, насчитывала информацию о 500 тыс. граждан.

Правоохранители провели по месту его жительства санкционированный обыск. По результатам обыска выявлено компьютерную технику, где находились базы данных с персональной информацией граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты. Изъятую технику направлено на экспертизу, после получения результатов будет решен вопрос сообщения о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что менеджера филиала ПАО КБ "ПриватБанк" в Луцке признали виновным в продаже клиентских данных, которые составляют банковскую тайну.