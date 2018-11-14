ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Екс-чиновник ДФС в Київській області продавав інформацію з бази даних відомства

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 21:30
Екс-чиновник ДФС в Київській області продавав інформацію з бази даних відомства
Ілюстративне фото (twitter.com/SFSofUkraine)

Прокуратура Києва направила справу екс-чиновника до суду

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно співробітника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області, який продавав інформацію з бази даних відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, у травні 2018 року спільно з іншим співучасником екс-чиновник скопіював інформацію стосовно юридичних осіб платників податків та продав ці відомості третій особі.

"Дії службовця, який наразі вже звільнений з посади, кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що наразі обвинувальний акт щодо екс-співробітника ДФС направили до Вишгородського районного суду Київської області для розгляду по суті. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, кіберполіція викрила чоловіка, який раніше обіймав керівну посаду в одному з українських банків, на продажі персональних даних клієнтів.

Крім того, раніше повідомлялося, що менеджера філії ПАТ КБ "ПриватБанк" у Луцьку визнали винним у продажу клієнтських даних, які становлять банківську таємницю.

НАЗК отримало доступ до реєстру ДФС Продан заявив, що виїхав на лікування до Німеччини
Новини України ДФСПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся