Екс-чиновник ДФС в Київській області продавав інформацію з бази даних відомства

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Прокуратура Києва направила справу екс-чиновника до суду

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно співробітника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області, який продавав інформацію з бази даних відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, у травні 2018 року спільно з іншим співучасником екс-чиновник скопіював інформацію стосовно юридичних осіб платників податків та продав ці відомості третій особі.



"Дії службовця, який наразі вже звільнений з посади, кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі обвинувальний акт щодо екс-співробітника ДФС направили до Вишгородського районного суду Київської області для розгляду по суті.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, кіберполіція викрила чоловіка, який раніше обіймав керівну посаду в одному з українських банків, на продажі персональних даних клієнтів.

Крім того, раніше повідомлялося, що менеджера філії ПАТ КБ "ПриватБанк" у Луцьку визнали винним у продажу клієнтських даних, які становлять банківську таємницю.