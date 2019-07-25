Экс-начальнику полиции Одесской обл. сообщили о подозрении

Задержанному на коррупции экс-главе Нацполиции Одесской области Дмитрию Головину сообщено о подозрении. Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Facebook.

В ведомстве отметили, что также был задержан человек, приближенный к руководству ГУ НП в Одесской области, который обеспечивал документальное оформление и фактическое перемещение товара между складскими помещениями.

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"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Прокуроры САП совместно с детективами НАБУ подготовили ходатайство об аресте подозреваемых.

В САП отмечают, что 11 ноября 2017 года в зону деятельности таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни ГФС неизвестные лица ввезли семь контейнеров с табачными изделиями. В дальнейшем работники ГПУ в ходе обыска изъяли изделия из морского терминала и поместили на склад, который находился в Одессе, для дальнейшего хранения.

В августе 2018 года уголовное дело передали Нацполиции. Так, экс-руководство ГУ НП в Одесской области дало указание о перемещении сигарет для дальнейшего хранения на склады частных структур, с руководителями которых Головин и его заместитель вступили в преступный сговор.

"Фактически табачные изделия вывезены со склада, где хранились, и были перемещены на другой склад, указанный руководством ГУ НП, откуда они через короткий промежуток времени исчезли. В ходе следствия было установлено, схема по "победному" изъятию высоколиквидных товаров правоохранителями и дальнейшая передача их на хранение является распространенной схемой ввоза нерастаможенных товаров на таможенную территорию Украины, которая заканчивается, как правило, "уничтожением на основании постановления суда" соответствующих товаров или их "потерей".

Напомним, Головина обвиняют в продаже контрафактных сигарет, которые были вещественными доказательствами.

Как писало РБК-Украина ранее, правоохранители в четверг утром задержали бывшего начальника полиции Одесской области Головина. Также местное издание "Думская" писало о задержании его экс-заместителя Гейко.

Так, в ноябре 2016 года Дмитрий Головин стал начальником Главного управления Нацполиции Одесской области. Замглавы МВД Сергей Яровой подчеркивал, что "Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны".