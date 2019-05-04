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Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании

Новости » Политика    04.05.2019 - 12:16
Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании
Фото: Андрей Втюрин (Радио Свобода)

Втюрин содействовал в продвижении интересов компании в Беларуси

Следственное управление КГБ Беларуси обвинило бывшего начальника охраны президента страны Александра Лукашенко в сотрудничестве с российской компанией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГБ Беларуси.

Как сообщается, экс-заместителю секретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину предъявили обвинение в получении взятки от российской компании. Однако, от какой именно компании была взятка в ведомстве не уточнили. Втюрин был задержан в пятницу, 3 мая.

Отмечается, что Втюрин помогал российской компании продвигать ее собственные интересы в стране.

"Накануне он был задержан с поличным при получении 148,6 тыс. долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Кроме того, КГБ задержала и представителя компании. Оба обвиняемых признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.

В посольстве РФ также пока не называют имя задержанного представителя компании.

Напомним, ранее Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Прием нефти будет остановлен, пока не будет выкачана вся загрязненная нефть.

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