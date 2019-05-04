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Екс-начальника охорони Лукашенка звинуватили у хабарі від російської компанії

Новини » Політика    04.05.2019 - 12:16
Екс-начальника охорони Лукашенка звинуватили у хабарі від російської компанії
Фото: Андрій Втюрин (Радіо Свобода)

Втюрин допомагав з просуванні інтересів компанії у Білорусі

Слідче управління КДБ Білорусі звинуватило колишнього начальника охорони президента країни Олександра Лукашенка у співпраці з російською компанією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КДБ Білорусі.

Як повідомляється, екс-заступнику секретаря Ради безпеки Білорусі Андрію Втюрину висунули звинувачення в отриманні хабара від російської компанії. Проте, від якої саме компанії був хабар у відомстві не уточнили. Втюрин був затриманий у п'ятницю, 3 травня.

Зазначається, що Втюрин допомагав російській компанії просувати її власні інтереси в країні.

"Напередодні він був затриманий на гарячому при отриманні 148,6 тис. доларів США від представника російської комерційної структури "Г" за сприяння у просуванні її інтересів у Республіці Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, КДБ затримала і представника компанії. Обоє обвинувачених визнали свою провину. Наразі вони перебувають під вартою.

В посольстві РФ також поки не називають ім'я затриманого представника компанії.

Нагадаємо, раніше Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" через забруднення нафти. Прийом нафти буде зупинений,  поки не буде викачана вся забруднена нафта.

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