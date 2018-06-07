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Интервью

Экс-начальник Департамента взрывотехнической службы Нацполиции подозревается в мошенничестве

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 11:50
Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)

Чиновник обогатился за счет личного состава службы почти на 100 тысяч гривен

Экс-начальник Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Украины подозревается в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Как отмечается, полковник полиции приказал региональным подразделениям собирать средства на ремонт помещения, где размещался аппарат службы. Так, все сотрудники аппарата и территориальных подразделений перечисляли с зарплаты от 500 до 1000 гривен, которые их руководитель присваивал.

Кроме того, сообщается, что чиновник завышал размер премий некоторым подчиненным и заставлял их переводить часть от нее на его банковские счета.

Таким образом, установлено, что за период пребывания в должности мужчина обогатился за счет личного состава службы почти на 100 тысяч гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту проживания и службы полковника полиции и вручили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции.

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Теги публикации: мошенничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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