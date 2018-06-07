Екс-начальник Департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції підозрюється у шахрайстві

Посадовець збагатився за рахунок особового складу служби майже на 100 тисяч гривень

Екс-начальник Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України підозрюється у шахрайстві. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як зазначається, полковник поліції наказав регіональним підрозділам збирати кошти на ремонт приміщення, де розміщувався апарат служби. Так, всі співробітники апарату та територіальних підрозділів перераховували із зарплати від 500 до 1000 гривень, які їхній керівник привласнював.

Крім того, повідомляється, що посадовець завищував розмір премій деяким підлеглим й змушував їх переказувати частину від неї на його банківські рахунки.

Таким чином, встановлено, що за період перебування на посаді чоловік збагатився за рахунок особового складу служби майже на 100 тисяч гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та служби полковника поліції та вручили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали на хабарі двох інспекторів патрульної поліції.