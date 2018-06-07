За вказані кошти патрульні не склали протокол про правопорушення винуватцю ДТП

Прокуратурою міста Києва спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчими Головного Управління Служби безпеки України (СБУ) у м. Києві та Київській області затримано інспекторів патрульної поліції на одержанні 3 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Прокуратури міста Києва у Facebook.

Як повідомляється, за вказані кошти патрульні не склали протокол про адміністративне правопорушення громадянину, який був винуватцем ДТП.

У КИЄВІ ЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІ ДВОХ ІНСПЕКТОРІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Прокуратурою міста Києва спільно з КМУ ДВБ НП України... Опубліковано Прокуратура міста Києва 7 червня 2018 р.

"Працівників поліції було затримано на робочому місці після одержання ними хабаря. Під час обшуків робочих місць та помешкань інспекторів патрульної поліції правоохоронці виявили та вилучили вказані кошти", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність вказаних працівників поліції до скоєння аналогічних злочинів, триває.

Нагадаємо, в Миколаївській області суд заарештував патрульного поліцейського за викрадення майна.