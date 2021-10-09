Баканов о деле угля с ОРДЛО: террористам возили деньги в чемоданах

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал дело о контрабанде угля из временно оккупированных территорий Донбасса. Как известно, основным фигурантом в деле стал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук - его подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Баканова в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" .

По словам Баканова, Медведчуку вручили новое подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации. При этом он подчеркнул особый цинизм, с которым чиновники совершали преступление.

"Вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, или срывались контракты на поставку угля из Южноафриканской республики. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина содействовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям", - заявил Баканов.

Он также отметил, что основной целью этого было посадить Украину на крючок, чтобы Россия держала Украину в энергетической зависимости.

"История дела Медведчука уходит корнями в 2014 год, Так случилось, что нам повезло, у нас была оперативная удача. Мы получили определенную информацию, и начали ее проверять. Таким образом, вышли на цепь событий, которые оценили, проанализировали, и генеральный прокурор решил, что этой цепи взаимосвязанных событий достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело", - добавил Баканов.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" про годовщину ужасной трагедии Бабьего Яра, арест Михеила Саакашвили, увольнение Дмитрия Разумкова и миллионы на оффшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" в студии говорят Давид Арахамия, Александр Данилюк, Ирина Геращенко, Анна Бабинец и другие политики и эксперты.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.



Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.



Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.