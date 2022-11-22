Екс-міністра освіти Табачника підозрюють у державній зраді: подробиці

У тексті підозри зазначається, що 1 травня він за допомогою месенджеру Telegram сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрєєм Плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах. При цьому діяв як представник вищих органів влади РФ.

Вже далі Табачник листувався із Сальдо для організації його зустрічі із "міністром МНС АР Крим" для вирішення питання про створення "служби з надзвичайних ситуацій", підписання "договору" про співпрацю з "Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області" та створення служби "112". Наприкінці липня Табачник відібрав у Сальдо і Балицького інформацію про кількість об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць.

"На підставі цієї інформації Табачник подав на ім’я заступника голови уряду РФ доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів", - йдеться у підозрі.

Також Табачник доповідав співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ про некомпетентність "керівника Запорізької ВЦА" Балицького у питаннях створення мережі аптек на окупованій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів.

Слідчий УСБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення. Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича, проте у 2014 році покинув Україну.