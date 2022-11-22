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Экс-министра образования Табачника подозревают в государственной измене: подробности

Фото: Экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник (mon gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник помогал гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. За это ему было объявлено подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подозрение, опубликованное на странице Офиса генерального прокурора.

В тексте подозрения отмечается, что 1 мая он с помощью мессенджера Telegram сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере охраны у захваченных населенных. При этом действовал как представитель высших органов власти РФ.

Уже дальше Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "министром МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям", подписании "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112". В конце июля Табачник отобрал у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, избирательных участков.

"На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов", - говорится в подозрении.

Также Табачник докладывал сотруднику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ о некомпетентности "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого в вопросах создания сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Следователь УСБУ в Винницкой области объявил Табачнику о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение. Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину.

Напомним, что Сальдо и еще семь коллаборантов из Херсонской области получили новые подозрения от СБУ.

Также так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

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