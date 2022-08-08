UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-министра обороны подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения"

Фото: бывший министр обороны Михаил Ежель (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшего министра обороны Михаила Ежеля подозревают в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений", которые способствовали оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Ежель был адмиралом и главнокомандующим Военно-Морских сил, поэтому понимал риски пребывания российского флота на территории Украины. Однако он согласовал весь пакет документов, даже не посетив заседание Кабмина, где обсуждались соглашения.

"Из-за этого были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Экс-министру объявили подозрение за государственную измену, совершенную по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ).

Стоит отметить, что 21 апреля 2010 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение с РФ, которым на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе якобы под предлогом получения скидки на газ.

Напомним, ранее подозрение в госизмене объявили Януковичу и его премьер-министру Николаю Азарову.

Кроме того, в июле 2022-го двум бывшим министрам времен Януковича также объявили подозрение. Речь идет об экс-главе МИД Константине Грищенко и экс-главе Минюста Александре Лавриновиче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБРМинистерство обороны УкраиныУкраинаРоссийская Федерациягосизмена