Екс-міністра оборони підозрюють у держзраді за "Харківські угоди"

Єжель був адміралом та головнокомандувачем Військово-Морських сил, тому розумів ризики перебування російського флоту на території України. Проте він погодив весь пакет документів, навіть не відвідавши засідання Кабміну, де обговорювалися угоди.

"Через це були створені умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Екс-міністру оголосили підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ).

Варто зазначити, що 21 квітня 2010 року тодішній президент Віктор Янукович підписав від імені України угоду з РФ, якою на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі нібито під приводом отримання знижки на газ.