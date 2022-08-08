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Екс-міністра оборони підозрюють у держзраді за "Харківські угоди"

Фото: колишній міністр оборони Михайло Єжель (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Колишнього міністра оборони Михайла Єжеля підозрюють у державній зраді за підписання "Харківських угод", які сприяли окупації Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Єжель був адміралом та головнокомандувачем Військово-Морських сил, тому розумів ризики перебування російського флоту на території України. Проте він погодив весь пакет документів, навіть не відвідавши засідання Кабміну, де обговорювалися угоди.

"Через це були створені умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Екс-міністру оголосили підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ).

Варто зазначити, що 21 квітня 2010 року тодішній президент Віктор Янукович підписав від імені України угоду з РФ, якою на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі нібито під приводом отримання знижки на газ.

Нагадаємо, раніше підозру у держзраді оголосили Януковичу та його прем'єр-міністру Миколі Азарову.

Крім того, у липні 2022-го двом колишнім міністрам часів Януковича також оголосили підозру. Мова йде про екс-главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича.

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