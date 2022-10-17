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Екс-мер Святогірська, який перейшов на сторону РФ, отримав нові підозри

Фото: екс-міський голова Святогірська Володимир Бандура (facebook com voba bandura)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього міського голову Святогірська, який перейшов на бік російських окупантів, підозрюють у заволодінні бюджетними коштами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"У 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством щодо реконструкції місцевого дитячого садочку. Фактично будівництво дитсадка не було завершене попри укладення додаткових угод щодо продовження термінів реконструкції", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, міський голова підписав акти приймання виконаних робіт та вніс до них неправдиві дані щодо повного завершення будівництва. Через ці дії бюджет громади втратив зайвих 3 мільйони гривень. Правоохоронці заочно оголосили про підозри у вчинені наступних злочинів:

  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

  • Службове підроблення.

За ці дії екс-меру Святогірську загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку червня проти мера Святогірська відкрили кримінальну справу про держзраду.

Пізніше правоохоронці заочно повідомили меру Святогірська Володимиру Бандурі про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вже 9 вересня стало відомо, що українські захисники зайшли в Святогірськ.

Росіяни, відступаючи поспіхом, залишили у Святогірську зброю, їжу та використані боєприпаси.

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