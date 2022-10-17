Екс-мер Святогірська, який перейшов на сторону РФ, отримав нові підозри

"У 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством щодо реконструкції місцевого дитячого садочку. Фактично будівництво дитсадка не було завершене попри укладення додаткових угод щодо продовження термінів реконструкції", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, міський голова підписав акти приймання виконаних робіт та вніс до них неправдиві дані щодо повного завершення будівництва. Через ці дії бюджет громади втратив зайвих 3 мільйони гривень. Правоохоронці заочно оголосили про підозри у вчинені наступних злочинів:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

Службове підроблення.

За ці дії екс-меру Святогірську загрожує до 12 років позбавлення волі.