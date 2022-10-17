Экс-мэр Святогорска, перешедший на сторону РФ, получил новые подозрения

"В 2020 году Святогорская община заключила договор со строительным предприятием по реконструкции местного детского сада. Фактически строительство детсада не было завершено, несмотря на заключение дополнительных соглашений о продлении сроков реконструкции", - говорится в сообщении.

По информации ГБР, городской голова подписал акты приемки выполненных работ и внес в них ложные данные о полном завершении строительства. Из-за этих действий бюджет общины потерял лишних 3 миллиона гривен. Правоохранители заочно объявили о подозрениях в совершении следующих преступлений:

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

Служебный подлог.

За эти действия экс-мэру Святогорска грозит до 12 лет лишения свободы.