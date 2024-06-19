Екс-мер Куп'янська після замаху перебуває у штучній комі в Москві, - джерела

Колишній мер Куп'янська в Харківській області Геннадій Мацегора, який 2022 року перейшов на бік росіян, перебуває у штучній комі в Москві.

Про це повідомляє джерела РБК-Україна в спецслужбах.

Зазначається, що після замаху екс-мера ввели в медикаментозну кому.

Це сталося в лікарні в Москві.

При цьому джерело стверджує, що Мацегора досі перебуває в комі.

Звільнення Куп'янська

Після захоплення міста росіянами в лютому 2022 року Мацегора став співпрацювати з окупантами. Щодо нього було відкрито кримінальну справу за фактом держзради, її вже передали до суду.

Бої за Куп'янськ почалися у вересні 2022 року під час контрнаступу українських збройних сил на сході України. Українська армія змогла звільнити місто, яке мало стратегічне значення як важливий залізничний вузол, що використовувався російськими військами для постачання своїх підрозділів.

Бої були інтенсивними і супроводжувалися значними руйнуваннями інфраструктури. Звільнення Куп'янська стало важливою перемогою для України, що дала змогу продовжити просування на схід і зміцнити свої позиції в регіоні.

Замах на Мацегору

На початку червня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про замах на екс-мера Куп'янська, який перебував на території Бєлгородської області.