Мер-колаборант Куп'янська помер у російській лікарні після замаху

У російській лікарні після замаху помер колишній мер-колаборант Куп'янська Геннадій Мацегора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA .

Як повідомляє видання, зрадник помер у лікарні 10 червня, не приходячи до тями.

Замах на Мацегору

Нагадаємо, як повідомило ГУР, 7 червня у російському місті Старий Оскіл скоїли замах на мера-колаборанта Куп'янська Геннадія Мацегору.

Спочатку повідомлялося, що він вижив, але перебуває в критичному стані.

Хто такий Мацегора

Геннадій Мацегора обіймав посаду мера Куп'янська від забороненої партії ОПЗЖ. Після приходу російських окупантів у місто він добровільно пішов на співпрацю з загарбниками.

Так, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив. Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області.

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