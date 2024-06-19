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Экс-мэр Купянска после покушения находится в искусственной коме в Москве, - источники

Москва, Среда 19 июня 2024 16:57
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Экс-мэр Купянска после покушения находится в искусственной коме в Москве, - источники Архивное фото: Геннадий Мацегора (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Ульяна Безпалько

Бывший мэр Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2022 году перешел на сторону россиян, находится в искусственной коме в Москве.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в спецслужбах.

Отмечается, что после покушения экс-мэра ввели в медикаментозную кому.

Это произошло в больнице в Москве.

При этом источник утверждает, что Мацегора до сих пор находится в коме.

Освобождение Купянска

После захвата города россиянами в феврале 2022 года Мацегора стал сотрудничать с оккупантами. В отношении него было открыто уголовное дело по факту госизмены, его уже передали в суд.

Бои за Купянск начались в сентябре 2022 года во время контрнаступления украинских вооруженных сил на востоке Украины. Украинская армия смогла освободить город, который имел стратегическое значение как важный железнодорожный узел, использовавшийся российскими войсками для снабжения своих подразделений.

Бои были интенсивными и сопровождались значительными разрушениями инфраструктуры. Освобождение Купянска стало важной победой для Украины, позволившей продолжить продвижение на восток и укрепить свои позиции в регионе.

Покушение на Мацегору

В начале июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о покушении на экс-мэра Купянска, который находился на территории Белгородской области.

Позже появилась информация, что в российской больнице скончался экс-мэр Купянска. При этом источники РБК-Украина в Силах обороны сообщали, что эта информация проверяется.

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